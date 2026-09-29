AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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29.09.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an diesem Tag 50.96 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 196.232 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 67.56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’257.46 EUR wert. Mit einer Performance von +32.57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 133.44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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