Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’063 0.5%  SPI 16’783 0.5%  Dow 46’018 0.6%  DAX 23’680 1.4%  Euro 0.9332 0.1%  EStoxx50 5’441 1.3%  Gold 3’668 0.2%  Bitcoin 92’448 0.7%  Dollar 0.7886 0.0%  Öl 67.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
AXA-Aktie mit leichten Aufschlägen: AXA will mit GPS-Tracker Boom bei Bootsmotorendiebstählen eindämmen
Amazon-Aktie höher: Amazon fährt Investitionen in Deutschland hoch
Tesla-Aktie höher: Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern
Meta-Aktie höher: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor
Plug Power-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Suche...
200.- Saxo-Deal

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2025 11:05:30

UMusic Hotels Signs Contract To Improve Efficiency With Oracle Cloud Applications

Oracle
240.16 CHF 2.19%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Tech major Oracle Corp. (ORCL) Thursday said that UMusic Hospitality & Lifestyle or UHML, through its flagship brand UMusic Hotels, is making use of various Oracle cloud applications to enhance their guest experiences and support its global expansion.

By adopting Oracle NetSuite, OPERA Cloud, and Simphony POS, UMusic Hotels have improved operational efficiency, financial visibility, and service delivery across its properties, the company added.

According to Oracle, with a new property in Madrid and plans to expand across Europe, the US, and Latin America, UMusic Hotels required a scalable platform to manage financial operations, guest experiences, and room inventory and it chose Oracle Corp.

The company said that while NetSuite has streamlined and automated financial processes across international subsidiaries, enabling faster, data-driven decision-making. OPERA Cloud has improved operational agility by offering deeper insights into guest preferences and empowering staff with mobile tools for check-in, housekeeping, and maintenance. Along with these, Oracle Simphony offers to users a POS system that facilitates seamless service in restaurants and retail outlets.

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15.09.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Oracle Kaufen DZ BANK
10.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:00 Logo WHS Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends und Strategien für clevere Anleger: Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr
10:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Regenerative Energie – Voll konkurrenzfähig/Ölmarkt – Interessante Konstellation
09:18 Marktüberblick: SAP nach Analystenkommentar gesucht
09:11 SMI nach US-Zinssenkung leichter fester erwartet
09:00 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
17.09.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch
16.09.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’497.33 19.20 BNRSDU
Short 12’747.95 13.79 UUOSMU
Short 13’228.39 8.79 1CUBSU
SMI-Kurs: 12’063.07 18.09.2025 11:02:52
Long 11’494.48 19.67 B74SQU
Long 11’230.62 13.63 B45S7U
Long 10’733.38 8.76 BD7SYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Fed senkt Leitzins: SMI letztlich etwas leichter -- DAX zum Handelsende in Grün -- US-Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Nestlé-Aktie unter Druck: Nach CEO-Aus - Auch Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
Palantir-Aktie erneut tiefer: Lohnt der Einstieg nach der Kurskorrektur trotz starker Zahlen?
SIG-Aktie bricht massiv ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung
Roche-Aktie höher: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}