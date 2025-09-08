Oracle 189.16 CHF 4.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 195 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Augen seien auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI), den Deal mit OpenAI und das Stargate-Datenzentrenprojekt gerichtet, schrieb Rishi Jaluria am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal. Insgesamt rechnet er weiter mit einem starken Cloud-Wachstum./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.