Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’306 -0.1%  SPI 17’051 -0.1%  Dow 45’515 0.3%  DAX 23’669 -0.6%  Euro 0.9325 -0.1%  EStoxx50 5’359 -0.1%  Gold 3’651 0.4%  Bitcoin 89’391 0.6%  Dollar 0.7938 0.1%  Öl 66.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens-Aktie
ASML-Aktie etwas höher: ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral
Investment-Tipp Novartis-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Suche...
200.- Saxo-Deal

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

189.16
CHF
7.90
CHF
4.36 %
08.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2025 12:41:37

Oracle Sector Perform

Oracle
189.16 CHF 4.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 195 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Augen seien auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI), den Deal mit OpenAI und das Stargate-Datenzentrenprojekt gerichtet, schrieb Rishi Jaluria am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal. Insgesamt rechnet er weiter mit einem starken Cloud-Wachstum./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 195.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 238.48 		Abst. Kursziel*:
-18.23%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 239.30 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.51%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten