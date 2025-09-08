Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
189.16CHF
7.90CHF
4.36 %
08.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.09.2025 12:41:37
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 195 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Augen seien auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI), den Deal mit OpenAI und das Stargate-Datenzentrenprojekt gerichtet, schrieb Rishi Jaluria am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal. Insgesamt rechnet er weiter mit einem starken Cloud-Wachstum./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 195.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 238.48
|
Abst. Kursziel*:
-18.23%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 239.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.51%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
08.09.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Montagabend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
02.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Oracle billionaire’s institute gives Oxford major grant for AI vaccine research (Financial Times)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
29.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)