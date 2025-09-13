Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
15.09.2025 09:47:31
Oracle Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 202 auf 306 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Laut Analyst Nay Soe Naing waren die vom Softwarekonzern vermeldeten, noch nicht realisierten Umsätze im ersten Quartal ein "Hammer". Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, erhöhte er in Anbetracht beeindruckend hoher Auftragsbestände seine mittelfristigen Erwartungen deutlich./tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Hold
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 306.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 292.18
|
Abst. Kursziel*:
4.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 292.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.75%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
