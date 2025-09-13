Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
235.56
CHF
0.51
CHF
0.21 %
09:25:42
15.09.2025 08:04:06

Oracle Buy

Oracle
235.56 CHF 0.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit Mietsoftware (Cloud). Er sieht Oracle darin als "neue Kraft" und geht davon aus, dass der SAP-Konkurrent seine langfristigen Ziele auf dem anstehenden Kapitalmarkttag deutlich nach oben revidieren wird. Anleger könnten einen jüngsten Rücksetzer vom Hoch nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 292.18 		Abst. Kursziel*:
23.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 292.13 		Abst. Kursziel aktuell:
23.23%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

