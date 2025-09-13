Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Brent Thill befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Aufstieg des Softwarekonzerns im Kampf um Marktanteile mit Mietsoftware (Cloud). Er sieht Oracle darin als "neue Kraft" und geht davon aus, dass der SAP-Konkurrent seine langfristigen Ziele auf dem anstehenden Kapitalmarkttag deutlich nach oben revidieren wird. Anleger könnten einen jüngsten Rücksetzer vom Hoch nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 292.18
Abst. Kursziel*:
23.21%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 292.13
Abst. Kursziel aktuell:
23.23%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
