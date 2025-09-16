Oracle-Aktie im Aufwind: Spekulationen um einen möglichen TikTok-Mega-Deal treiben Kurs an

• USA und China nähern sich offenbar bei TikTok-Verhandlungen an• Oracle soll Schlüsselrolle im US-Geschäft der Video-App übernehmen• Oracle-Aktie profitiert

Seit geraumer Zeit ringen die USA und China um eine Zukunft für die chinesische Videoplattform TikTok in den USA. Immer wieder hatte es neue Fristen gegeben, zeitweise war die App in den USA sogar abgeschaltet worden. Doch ein Aus in den Vereinigten Staaten könnte nun endgültig verhindert werden. Am Mittwoch, dem 17. September, muss der chinesische Mutterkonzern ByteDance eine Lösung gefunden haben, fordert die US-Regierung. Offenbar gibt es eine solche nun, heisst es in einem Beitrag von CBS.

Offenbar Einigung erzielt

Trump selbst hatte auf seiner Plattform Truth Social eine Einigung angeteasert, ohne den Namen TikTok konkret zu nennen. Man habe sich über ein "bestimmtes" Unternehmen verständigt, das "junge Menschen in unserem Land unbedingt retten wollten". "Sie werden sehr glücklich sein!", so der US-Präsident in einem Beitrag.

Auch US-Finanzminister Scott Bessent erklärte: "Wir haben einen Rahmen für einen TikTok-Deal". Die Geschäftsbedingungen seien vereinbart worden, so der Politiker am Montag in Madrid nach Treffen mit chinesischen Beamten.

Li Chenggang, chinesischer Vize-Handelsminister, erklärte Reuters zufolge nach den Treffen: "China wird die nationalen Interessen, die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen entschieden wahren und die Genehmigung von Technologieexporten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften durchführen".

Oracle soll wohl Schlüsselrolle spielen

Einzelheiten wurden von Seiten der US-Regierung nicht genannt, Trump kündigte aber für Freitag ein Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping an. CBS News will unterdessen Details erfahren haben: Demnach soll die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit von TikTok in den USA gesichert sein, wenn es zum Abschluss eines Rahmenabkommens zwischen den USA und China komme. CBS beruft sich bei seinem Bericht auf Quellen mit Kenntnis der Verhandlungen. Zwar soll ein möglicher Deal noch nicht in allen Einzelheiten stehen, es sollen aber mehrere Unternehmen daran beteiligt sein.

Eine Schlüsselrolle kommt dabei offenbar dem Softwarekonzern Oracle zu, der wohl die Leitung des Konsortiums übernehmen soll, das die Kontrolle über das US-Geschäft von TikTok erlangen soll.

Spekulationen sind nicht neu

In der Vergangenheit war eine mögliche Rolle von Oracle beim Weiterbetrieb der Video-App in den Vereinigten Staaten bereits diverse Male diskutiert worden. Auch ein möglicher Verkauf an den X-Konzern, der US-Milliardär Elon Musk gehört, war im Gespräch gewesen, angesichts der frostigen Stimmung zwischen Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump dürfte dies inzwischen aber keine Option mehr sein.

Am Markt kam die voraussichtliche Einigung gut an: Die Oracle-Aktie, die in den vergangenen fünf Handelstagen bereits um rund ein Viertel an Wert gewonnen hat, legte im Montagshandel an der NYSE um weitere 3,41 Prozent auf 302,14 US-Dollar zu, nachbörslich ist noch ein kleines Plus von 0,28 Prozent zu sehen.



Redaktion finanzen.ch