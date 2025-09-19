Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 998089 / CH0009980894

12’109.67
Pkt
60.54
Pkt
0.50 %
17:31:32
Wochenentwicklung 19.09.2025 19:15:00

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegten die Einzelwerte das Börsenbarometer.

So bewegten sich die SMI-Werte in der vergangenen Woche:

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’611.73 19.87 BHPSRU
    Short 12’936.70 12.89 B1LSOU
    Short 13’383.66 8.72 BKPSVU
    SMI-Kurs: 12’109.67 19.09.2025 17:31:32
    Long 11’633.08 19.55 SSTBSU
    Long 11’348.51 13.62 BZ9S1U
    Long 10’850.25 8.78 BNVSKU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Indizes in diesem Artikel
    SMI 12’109.67 0.50%

    Börse aktuell - Live Ticker

    Nach Fed-Zinssenkung: SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot

    Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.

