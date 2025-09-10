Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Umsatz liege im Rahmen der konservativen Planung und unter der Konsensschätzung. Derweil sei das Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - ordentlich ausgefallen, was der Aktie einen nachbörslichen Kurssprung beschert habe./gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 195.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 241.51
|
Abst. Kursziel*:
-19.26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 241.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.29%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|253.79
|32.53%
