Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

253.79
CHF
62.29
CHF
32.53 %
13:45:51
BRXC
10.09.2025 13:29:19

Oracle Sector Perform

Oracle
253.78 CHF 32.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Umsatz liege im Rahmen der konservativen Planung und unter der Konsensschätzung. Derweil sei das Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - ordentlich ausgefallen, was der Aktie einen nachbörslichen Kurssprung beschert habe./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 195.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 241.51 		Abst. Kursziel*:
-19.26%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 241.60 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.29%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

