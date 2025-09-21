Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PepsiCo: Diese Marken gehören zum globalen Nahrungsmittelriesen

Pepsi-Marken sind sowohl auf Getränkekarten in Restaurants als auch in den Ladenregalen der Supemärkte zu finden. Wer Produkte dieser Marken kauft, kauft Pepsi-Produkte.

• PepsiCo ist in Nordamerika besonders erfolgreich
• Finger Food, Cerealien und Getränke zählen zu Pepsis Produkten
• Gerade Snacks machen den Konzern erfolgreich

Pepsi - einer der grössten Nahrungsmittelhersteller der Welt

PepsiCo zählt neben Nestlé, Unilever und seinem direkten Konkurrenten Coca-Cola zu den grössten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Während Coca-Cola in Deutschland traditionell Marktführer bei Getränken ist, erzielt PepsiCo besonders hohe Einnahmen in Nordamerika. Der Fokus liegt dabei stark auf Snacks, die im Frito-Lay-Segment zu finden sind und in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind.

Pepsis Getränkemarken

PepsiCo bietet eine Vielzahl bekannter Getränkemarken an: Pepsi Cola ist die bekannteste, gefolgt von 7Up, Schwip Schwap, Lipton Iced Tea (in Partnerschaft mit Unilever) sowie Aquafina und Mountain Dew. Auch Marken wie Mirinda und Sierra Mist gehören zum Sortiment, und mit SodaStream expandiert PepsiCo zunehmend im Bereich der Sprudelgetränke für den Heimgebrauch.

Auch Finger Food gehört Pepsi

Die Frito-Lay-Division ist das Herzstück von PepsiCos Snack-Business und umfasst unter anderem bekannte Marken wie Lay's, Doritos, Cheetos, Ruffles und Tostitos. Diese Marken sind in Nordamerika sowie international äusserst erfolgreich. Besonders Produkte wie Sabritas in Mexiko und Walkers in Grossbritannien tragen zur globalen Reichweite bei.

Frühstücken mit Pepsi - Cerealien machen‘s möglich

Mit der Übernahme von Quaker Oats im Jahr 2001 hat PepsiCo sein Portfolio um Cerealien wie Quaker Haferflocken und Cap'n Crunch erweitert. Quaker bietet auch Müsliriegel und andere Frühstücksprodukte, die sich grosser Beliebtheit erfreuen.

Interessant zu wissen: Pepsi ehemals Besitzer der grössten Fastfood-Unternehmensgruppe

PepsiCo ist der ehemalige Besitzer der grössten Unternehmensgruppe für Schnellrestaurants der Welt. PepsiCo kaufte einst die Fastfoodketten KFC, Pizza Hut und Taco Bell auf und bündelte diese unter der PepsiCo International Restaurant Unternehmensgruppe. Ende der 1990er brachte PepsiCo diese Unternehmensgruppe an die Börse, heute trägt sie den Namen Yum! Brands und ist die grösste Unternehmensgruppe der Welt für Fastfood-Restaurants.

Redaktion finanzen.ch

