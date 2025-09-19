Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plug Power-Aktie setzt Aufschwung fort

Getrieben von der Fed-Zinssenkung in den USA befand sich die Plug Power-Aktie jüngst im Aufschwung. Am heutigen Freitag setzen sich die Gewinne fort.

Plug Power
1.74 CHF 5.72%
• Plug Power reagierte auf Fed-Zinssenkung mit starkem Kursanstieg
• Am Freitag geht es weiter hoch
• Analysten sehen mittelfristig Chancen, langfristig bleibt der Wasserstoffmarkt vielversprechend

Plug Power-Aktie: Aufschwung nach US-Zinssenkung

Die US-Notenbank Fed hat Mitte der Woche die erste Zinssenkung für dieses Jahr angekündigt, was insbesondere wachstumsstarken Sektoren wie Wasserstoffaktien Auftrieb verlieh. Plug Power profitierte unmittelbar und legte im Donnerstagshandel nach der Ankündigung deutlich zu: Bis zum Ertönen der Schlussglocke ging es schliesslich um 5,00 Prozent nach oben auf 2,10 US-Dollar. Anleger wurden getrieben durch die Hoffnung auf weitere Kursgewinne, da niedrigere Zinsen die Finanzierungskosten für Unternehmen verringern und den Aktienmarkt insgesamt stützen.

Gewinnmitnahmen setzen Aktie unter Druck

Am Freitag gewann die Plug Power-Aktie letztlich an der NASDAQ 3,81 Prozent auf 2,18 US-Dollar.

Perspektiven für Anleger

Das langfristige Bild für Plug Power bleibt interessant. Der Wasserstoffmarkt wächst weiterhin stark, und strategische Partnerschaften sowie neue Projekte könnten die Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens steigern. Analysten empfehlen, die Aktie für langfristige Positionen im Auge zu behalten, während kurzfristige Schwankungen weiterhin einkalkuliert werden sollten. Bei TipRanks empfehlen vier Experten die Anteilsscheine von Plug Power zum Kauf, neun raten zum Halten während zwei den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort aktuell bei 1,89 US-Dollar und damit 10 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Infineon-Aktie im Fokus: Rückkaufprogramm und Thailand-Verkauf - Neuausrichtung geplant?

Bildquelle: Plug Power Inc.

