Oracle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 185 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Murphy rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Softwarekonzern weiteren Zulauf bei den KI-bezogenen Bestellungen verspürt. Er erwartet nähere Details zu einem Kundenvertrag, der jährlich 30 Milliarden Dollar einbringen soll. Oracle sei ein Profiteur der Künstlichen Intelligenz./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 210.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 232.80
|
Abst. Kursziel*:
-9.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 232.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.81%
|
Analyst Name::
Mark Murphy
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|188.00
|3.72%
