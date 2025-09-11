FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten zwar moderat unter den Erwartungen gelegen, die vertraglich bereits fixierten und noch nicht realisierten Zukunftsumsätze (RPO) aber "für ungläubiges Staunen bei den Investoren und eine wahre Kursexplosion der Aktie gesorgt", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen "gehört definitiv zu den Gewinnern des KI-Zeitalters und wird seine Bewertung im Zeitverlauf weiter steigern", so seine Überzeugung. Allerdings werde die Luft zunehmend dünn./rob/gl/zb;