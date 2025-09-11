Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten zwar moderat unter den Erwartungen gelegen, die vertraglich bereits fixierten und noch nicht realisierten Zukunftsumsätze (RPO) aber "für ungläubiges Staunen bei den Investoren und eine wahre Kursexplosion der Aktie gesorgt", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen "gehört definitiv zu den Gewinnern des KI-Zeitalters und wird seine Bewertung im Zeitverlauf weiter steigern", so seine Überzeugung. Allerdings werde die Luft zunehmend dünn./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Kaufen
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 314.51 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 317.80 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

