Nach Fed-Zinssenkung: Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigten sich Gewinne.

Der SMI war etwas stärker gestartet, im Verlauf ging es weiter moderat nach oben, wobei auch die 12'000-Punkte-Marke zurückerobert wurde. Schlussendlich ging er 0,42 Prozent im Plus bei 12'049,13 Zählern aus dem Handel.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI reagierten mit moderaten Aufschlägen, bis sie schliesslich 0,33 Prozent fester bei 16'750,21 Punkten bzw. 0,24 Prozent höher bei 1'987,92 Einheiten schlossen.

Der Schweizer Aktienmarkt befand sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start auf einem soliden Aufwärtspfad. Von der US-Notenbank hatten die Anleger am Vorabend einen ersten Lockerungsschritt um 25 Basispunkte erhalten. Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte. Das locke nach vier Verlusttagen in Folge wieder Schnäppchenjäger aufs Parkett, hiess es im Handel.

Das Fed fährt aber weiter auf Sicht und schaltet nicht auf Autopilot mit Lockerungsmechanismus, mahnten Börsianer. Es schaut sich die zukünftigen Daten genau an und entscheidet von Sitzung zu Sitzung. Ein "Zinsfeuerwerk" sei also bis auf weiteres nicht zu erwarten. Auf der positiven Seite wird vermerkt, dass das Gremium FOMC, das die Geld- und Zinspolitik der US-Notenbank festlegt, geschlossener ist als im Vorfeld befürchtet. Das Fed lasse sich also nicht von politischem Druck leiten.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigte sich im Handel am Donnerstag fester.

Der DAX war bereits mit einem deutlichen Plus in den Handel eingestiegen und verteidigte die Gewinnzone auch im Handelsverlauf weiter, bis er 1,35 Prozent höher bei 23'674,53 Punkten in den Feierabend ging.

Der deutsche Leitindex beschleunigte am Donnerstag seine am Vortag begonnene Erholung.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die a href="/zinsen/leitzins" target="_blank" rel="noopener">Leitzinsen gesenkt. Damit wirkten die Anleger zunächst zufrieden. "Beim DAX kommen die ersten Schnäppchenjäger aufs Parkett", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Offensichtlich hätten einige Anleger den Bereich um 23'300 Punkte als ihre Kaufschwelle ausgemacht. Bei seinem Rutsch am Dienstag hatte sich der DAX dort letztlich gefangen. Auch am Mittwoch hielt die Unterstützung in diesem Bereich.

Nach der erwartungsgemässen Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte stellte die Fed weitere Zinssenkungen in Aussicht - bis zu zwei Zinsschritte nach unten seien 2025 möglich. "Es ist davon auszugehen, dass auf jeder der noch verbleibenden zwei Sitzungen der Leitzins um 25 Basispunkte reduziert wird", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. 2026 könnte nach Fed-Angaben dann noch eine weitere Senkung erfolgen. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus.

WALL STREET

Die Wall Street zog am Donnerstag gestützt auf Zinshoffnungen an.

So eröffnete der Dow Jones mit einem geringfügigen Plus und baute dieses im Verlauf leicht aus. Bei 46'317,52 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch, bevor er 0,27 Prozent höher bei 46'142,24 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite war bereits zum Start deutlich gestiegen und behielt seine positive Tendenz anschliessend bei. Er verabschiedete sich letztlich mit plus 0,94 Prozent bei 22'470,73 Zählern in den Feierabend. Zuvor hatte er bei 22'540,93 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt.

Die Fed hatte den Leitzins erwartungsgemäss um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten. Damit fahre die US-Notenbank weiter auf Sicht und entscheide von Sitzung zu Sitzung, fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zusammen. "Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte." Auf dieser Basis könne die Rally weitergehen, ergänzte Molnar.

Nach Meinung der Experten von Index Radar bleibt jetzt vor allem der Arbeitsmarkt für die Anleger entscheidend. Laut Fed dürfte die Arbeitslosenquote in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Neben den monatlichen Jobdaten als Indikator für die künftige Geldpolitik rücken daher auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker in den Fokus, schrieben die Experten. Diese gingen am Donnerstag im Vergleich zur Vorwoche zurück.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien bewegen sich am Freitag erneut uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt nach dem gestrigen Plus zeitweise 0,95 Prozent ab und fällt damit auf 44'873,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite derweil um 0,03 Prozent leichter bei 3'830,65 Zählern.

Leicht nach oben zeigt die Tendenz in Hongkong - hier klettert der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,12 Prozent auf 26'576,59 Punkten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires