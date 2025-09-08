Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9338 -0.1%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’597 0.3%  Bitcoin 88’555 -0.3%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 66.7 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Conti, Schaeffler & Co: Deutsche Autozulieferer unter Druck - Tausende Stellen wackeln
Immofonds steigert 2024/25 Mietertrag und Portfolio-Wert deutlich
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
RWE-Aktie: RWE sichert sich Apollo als Partner für Amprion-Finanzierung
Suche...

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

187.82
CHF
6.56
CHF
3.62 %
09:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 07:27:02

Oracle Buy

Oracle
187.82 CHF 3.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einer hauseigenen Umfrage sei die Nachfrage beim Softwarekonzern im ersten Geschäftsquartal trotz einer typischen saisonalen Schwäche etwas besser als erwartet gewesen, schrieb Brent Thill in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Er geht davon aus, dass die zunehmend optimistischen Aussichten für Aufwärtspotenzial sorgen können./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 270.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 232.80 		Abst. Kursziel*:
15.98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 232.85 		Abst. Kursziel aktuell:
15.95%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten