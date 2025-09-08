Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einer hauseigenen Umfrage sei die Nachfrage beim Softwarekonzern im ersten Geschäftsquartal trotz einer typischen saisonalen Schwäche etwas besser als erwartet gewesen, schrieb Brent Thill in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Er geht davon aus, dass die zunehmend optimistischen Aussichten für Aufwärtspotenzial sorgen können./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 270.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 232.80
|
Abst. Kursziel*:
15.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 232.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
05.09.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
02.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Oracle billionaire’s institute gives Oxford major grant for AI vaccine research (Financial Times)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
29.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.08.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.ch)