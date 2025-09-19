Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Schlussendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.49 Prozent nach oben auf 6’664.36 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 51.346 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.404 Prozent auf 6’658.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’631.96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’671.82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’630.31 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.922 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 19.08.2025, den Wert von 6’411.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’980.87 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.09.2024, den Wert von 5’713.64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13.56 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’671.82 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Eversource Energy (+ 4.88 Prozent auf 67.00 USD), Newmont (+ 4.34 Prozent auf 81.72 USD), Oracle (+ 4.06 Prozent auf 308.66 USD), Fortinet (+ 3.98 Prozent auf 84.21 USD) und Amgen (+ 3.47 Prozent auf 285.41 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen DexCom (-10.99 Prozent auf 67.45 USD), Cognizant (-4.73 Prozent auf 66.94 USD), Humana (-4.61 Prozent auf 252.66 USD), Bath Body Works (-4.56 Prozent auf 25.09 USD) und Dollar General (-4.48 Prozent auf 102.11 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 101’935’846 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.518 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

