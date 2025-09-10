Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'207 -0.6%  SPI 16'937 -0.5%  Dow 45'440 -0.6%  DAX 23'613 -0.4%  Euro 0.9347 0.1%  EStoxx50 5'355 -0.3%  Gold 3'646 0.6%  Bitcoin 90'770 2.0%  Dollar 0.7973 0.0%  Öl 67.3 1.2% 
Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

274.43
CHF
82.94
CHF
43.31 %
17:29:31
BRXC
10.09.2025 15:31:21

Oracle Neutral

Oracle
274.43 CHF 43.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Auftragsbestand bei dem Softwarekonzern boome, schrieb Mark R Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei ein Ende Juni angekündigter Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI. Er habe sein Kursziel zuletzt schon erhöht wegen der KI-bezogenen Chancen, doch das nun bekannt gegebene Ausmaß an noch nicht realisierten Umsätzen (RPO) habe auch er nicht ausreichend vorhergesehen./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Neutral
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 270.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 337.68 		Abst. Kursziel*:
-20.04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 340.27 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.65%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

