Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Softwarekonzerns im vergangenen Quartal und der Ausblick für die Cloud-Infrastruktur (OCI) im Geschäftsjahr 2027 lägen zwar etwas unter seinen Erwartungen, schrieb Karl Keirstead am Mittwoch. Angesichts des überraschend hohen Auftragsbestands falle das aber nicht ins Gewicht - die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre sollten deutlich steigen. Mit dem nachbörslichen Kurssprung seien Oracle-Papiere zwar höher bewertet als Microsoft und Amazon. Keirstead traut ihnen aber eine noch höhere Prämie zu./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 241.51
|
Abst. Kursziel*:
49.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 241.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.01%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
06:30
|Oracle erwartet hohes Wachstum mit Rechenzentren - Kurs springt an (AWP)
|
09.09.25
|Oracle shares surge 27% to record high on jump in future AI revenue (Financial Times)
|
09.09.25
|Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Dienstagabend ins Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Ausblick: Oracle legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.09.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|08.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|191.49
|1.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|09.09.25
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|09.09.25
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Overweight
|09.09.25
|
JP Morgan Chase & Co.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|09.09.25
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Hold
|09.09.25
|
DZ BANK
HelloFresh Halten
|09.09.25
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|09.09.25
|
JP Morgan Chase & Co.
Valeo Overweight