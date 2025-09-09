Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

191.49
CHF
2.33
CHF
1.23 %
09.09.2025
BRXC
10.09.2025 06:39:03

Oracle Buy

Oracle
191.49 CHF 1.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Softwarekonzerns im vergangenen Quartal und der Ausblick für die Cloud-Infrastruktur (OCI) im Geschäftsjahr 2027 lägen zwar etwas unter seinen Erwartungen, schrieb Karl Keirstead am Mittwoch. Angesichts des überraschend hohen Auftragsbestands falle das aber nicht ins Gewicht - die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre sollten deutlich steigen. Mit dem nachbörslichen Kurssprung seien Oracle-Papiere zwar höher bewertet als Microsoft und Amazon. Keirstead traut ihnen aber eine noch höhere Prämie zu./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:20 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 241.51 		Abst. Kursziel*:
49.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 241.60 		Abst. Kursziel aktuell:
49.01%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

