Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’647 0.6%  Bitcoin 88’785 -0.2%  Dollar 0.7964 -0.1%  Öl 67.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin startet schwach in den September - folgt jetzt die grosse Trendwende im Herbst?
Goldpreis: Nach Rekordhoch recht stabil
Repower-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
Novo Nordisk-Aktie: Gewinnwarnung für 2025
BioVersys-Aktie: Barmittel von 92 Millionen Franken
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

191.49
CHF
2.33
CHF
1.23 %
09.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 06:51:19

Oracle Buy

Oracle
191.49 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 270 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der überragende Anstieg der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - habe den übrigen Kennzahlen des Softwarekonzerns die Show gestohlen, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Die Entwicklung stärke das Vertrauen in die Geschäftsdynamik. Die Quartalsergebnisse lägen zwar knapp unter den Erwartungen, und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sei nur bestätigt worden. Die langfristigen Ziele erschienen aber konservativ und sollten beim anstehenden Analystentag nach oben revidiert werden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 241.51 		Abst. Kursziel*:
49.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 241.60 		Abst. Kursziel aktuell:
49.01%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Oracle Buy UBS AG
06.08.25 Oracle Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen