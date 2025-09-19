UBS AG bescheinigt Buy für Continental-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Continental nach der Trennung von Aumovio auf 80 Euro festgelegt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Abspaltung der Autozuliefersparte hatte das Kursziel 100 Euro betragen. David Lesne blieb in einer am Freitag vorliegenden Studie bei seiner Kaufempfehlung für den künftig stärker auf Reifen fokussierten Konzern. Er verwies auf den noch anstehenden Verkauf von Contitech als grösseren Kurstreiber, der nicht eingepreist sei.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:42 Uhr in Grün und gewann 0.4 Prozent auf 57.18 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 39.91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 294’751 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 20.3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.