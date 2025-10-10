Alibaba-Aktie dennoch im Sinkflug: OpenAI-Konkurrenz von Ant

• Ant Group präsentiert OpenAI-Konkurrenten Ling-1T mit überlegenen Denk- und Programmierfähigkeiten• KI-Modell übertrifft laut Benchmarks Konkurrenten von DeepSeek und OpenAI• Alibaba-Aktie verliert trotz Erfolgsmeldung

Der chinesische Fintech -Riese Ant Group hat die Märkte mit einem neuen Open-Source-Large-Language-Modell (LLM) überrascht. Das KI-Modell mit dem Namen Ling-1T soll dabei die Konkurrenz in Sachen Leistungsfähigkeit übertreffen.

"Überlegenheit" versprochen

Das neue Allzweckmodell Ling-1T mit 1 Billion Parametern zeige "überlegene komplexe Denkfähigkeiten und Gesamtvorteile" sowohl gegenüber Open-Source- als auch Closed-Source-Konkurrenten", teilte die Ant Group am Donnerstag mit.

Laut dem Unternehmen übertraf es andere wichtige KI-Modelle in Bereichen wie Codegenerierung, Softwareentwicklung, Mathematik auf Wettbewerbsniveau und logischem Denken. So habe Ling-1T etwa auf wichtigen Benchmark-Plattformen wie LiveCodeBench und der American Invitational Mathematics Examination (AIME) besser abgeschnitten als DeepSeek-V3.1-Terminus, Kimi-K2-0905 von Moonshot AI sowie GPT-5-main von OpenAI.

He Zhengyu, Chief Technology Officer der Ant Group, betonte: "Wir bei der Ant Group glauben, dass Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) ein öffentliches Gut sein sollte - ein gemeinsamer Meilenstein für die intelligente Zukunft der Menschheit. Wir haben uns der Entwicklung praktischer, inklusiver AGI-Dienste verschrieben, die allen zugutekommen. Dies erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie. Die Open-Source-Veröffentlichung von Ling-1T und Ring-1T-preview ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung unseres Engagements für offene und kollaborative Weiterentwicklung".

Konzernmutter Alibaba hat andere Sorgen

Die Aktien der Konzernmutter Alibaba konnten von dem Erfolg der Ant Group am Freitag aber nicht profitieren. Die Titel verloren im Handel in Hongkong 4,56 Prozent auf 165,40 HKD und setzten damit ihre schwache Performance der vergangenen Tage fort.

Dabei ist es insbesondere der skeptische Blick auf die anstehende Berichtssaison, die für Druck auf den Aktienkurs sorgt. Analysten erwarten, dass hohe Investitionen die Gewinnentwicklung im vergangenen Quartal gebremst haben, heisst es bei Dow Jones Newswires.

Trotz dieser jüngsten Rücksetzer bleibt das übergeordnete Chartbild für Alibaba seit dem Spätsommer aber eindeutig positiv. In den letzten drei Monaten hatte die Aktie eine Rally hingelegt und rund 59 Prozent an Wert gewonnen. Der eigentliche Treiber hinter dem jüngsten Kursaufschwung ist dabei weniger das traditionelle E-Commerce-Geschäft als vielmehr die strategische Neuausrichtung des Konzerns auf Künstliche Intelligenz. Alibaba investiert massiv in KI-Technologien und präsentierte kürzlich eine neue Version seines KI-Flaggschiffmodells "Qwen". Besonders im Cloud-Segment sehen Experten aufgrund des KI-getriebenen Wachstums erhebliches Potenzial - eben jenes Segment wird aber Beobachtern zufolge zunächst derart hohe Kosten verursachen, dass dies die Bilanz für das letzte Quartal empfindlich belasten dürfte.

Redaktion finanzen.ch