Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-80.29CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
22.09.2025 09:37:11
Continental Underperform
Continental
70.85 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin geht nach der Konzernaufspaltung nicht davon aus, dass ContiTech das wahre Schnäppchen ist. Insgesamt hält er laut seiner am Montag vorliegenden Analyse eine Bewertung von etwa 3,2 Milliarden Euro für angemessen./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
55.72 €
Abst. Kursziel*:
-10.27%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
55.08 €
Abst. Kursziel aktuell:
-9.22%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|Continental AG
|64.31
|-55.53%
|10:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Assicurazioni Generali Buy
|10:24
|
Bernstein Research
Volkswagen Market-Perform
|10:24
|
Bernstein Research
Porsche Market-Perform
|10:20
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
DHL Group Underperform
|10:19
|
DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen
|10:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Glencore Overweight
|10:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight