Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Wie sich der US-Regierungsstillstand auf Dollar, Euro und Franken auswirkt
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Continental Buy

Continental
53.20 CHF 2.37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Continental nach einem Informationsgespräch des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns mit Analysten auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Es habe einige positive Signale zu den am 6. November anstehenden Quartalszahlen gegeben, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies er auf Aussagen zur operativen Ergebnis-Marge im dritten Quartal und darauf, dass sich die Auftragslage in den vergangenen Wochen verbessert habe. Der Auftragseingang für den Winter wäre stark und der Start ins vierte Quartal sei gut gewesen, habe es geheißen./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.90 € 		Abst. Kursziel*:
40.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.06%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

20:47 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.09.25 Continental Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Continental Kaufen DZ BANK
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
