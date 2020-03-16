Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Continental nach einem Informationsgespräch des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns mit Analysten auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Es habe einige positive Signale zu den am 6. November anstehenden Quartalszahlen gegeben, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies er auf Aussagen zur operativen Ergebnis-Marge im dritten Quartal und darauf, dass sich die Auftragslage in den vergangenen Wochen verbessert habe. Der Auftragseingang für den Winter wäre stark und der Start ins vierte Quartal sei gut gewesen, habe es geheißen./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.90 €
|
Abst. Kursziel*:
40.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.06%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
30.09.25
|September 2025: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Continental-Aktie unbeeindruckt: Auch als reiner Reifenhersteller DAX-Verbleib angestrebt (AWP)
|
26.09.25
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Investment-Tipp Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
26.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Start (finanzen.ch)
|
26.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|20:47
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|64.31
|-55.53%
