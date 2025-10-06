Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
Aktienkurs bricht ein: Darum ist Strategys Krypto-Strategie nicht zum Nachahmen geeignet
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
Verkaufsempfehlungen KW 40 06.10.2025 03:39:37

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

    Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images,Ilkin Zeferli / Shutterstock.com
    Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

    David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

    Themen im Video:
    🔹 Die Idee hinter nxtAssets
    🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
    🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
    🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
    🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
    🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’060.52 18.71 UBSIIU
    Short 13’322.10 13.62 3OUBSU
    Short 13’832.66 8.70 UFLBSU
    SMI-Kurs: 12’507.17 03.10.2025 17:30:34
    Long 11’844.71 15.47 SKTB3U
    Long 11’706.75 13.40 SWFBJU
    Long 11’245.49 8.92 B45S7U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
