|
10.10.2025 15:36:21
OpenAI-Effekt verpufft? AMD-Aktie korrigiert nach unten
Die AMD-Aktie hat in letzter Zeit äusserst stark performt. Doch zuletzt sicherten einige Anleger ihre Kursgewinne.
• Milliardendeal mit OpenAI treibt Kurs
• Analysten sehen Aktie grösstenteils noch fair bewertet
Am Donnerstag hat die AMD-Aktie an der NASDAQ einen Abschlag von 1,13 Prozent auf 232,89 US-Dollar verzeichnet. So geht es weitere 0,3 Prozent auf 232,22 US-Dollar nach unten. Verglichen mit den Gewinnen der vorangegangenen Handelstage ist dies aber ein Tropfen auf den heissen Stein: 41,43 Prozent beträgt das Kursplus der Aktie auf Fünf-Tages-Sicht.
OpenAI-Deal treibt die Aktie an
Massgeblich verantwortlich für die Kursexplosion bei AMD ist ein zu Beginn der Woche bekannt gegebener Milliardendeal mit dem ChatGPT-Macher OpenAI. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird AMD ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in grossem Stil KI-Hochleistungsprozessoren an OpenAI liefern. Dem Partner wird daneben ein Einstieg von bis zu zehn Prozent bei AMD ermöglicht.
KI-Megadeals rufen zunehmend Skeptiker auf den Plan
Während Anleger das Geschäft feierten, das nur ein weiteres in einer Reihe von KI-Megadeals war, nachdem sich bereits Intel mit NVIDIA verbündet hatte und OpenAI zuvor bereits eine Zusammenarbeit mit Oracle bekannt gegeben hatte, mehren sich inzwischen auch kritische Stimmen. Die Warnungen vor einer Blase im KI-Segment werden lauter, einige Analysten sehen bereits Parallelen zu den Startups der 90-er Jahre, die ihr Wachstum durch zirkuläre Deals ankurbelten.
Mehrheit der Experten sieht AMD-Aktie noch fair bewertet
Auf TipRanks ergibt sich bislang - zumindest was AMD betrifft - aber noch nicht das Bild einer mögliche Blase. Das Gros der Experten sieht die AMD-Aktie auf ihrem aktuellen Kursniveau als fair bewertet an, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 237,59 US-Dollar in etwa auf dem aktuellen Preislevel an der NASDAQ.
Die Analysten von Jefferies trauen der Aktie sogar noch deutlich mehr zu und haben nach Bekanntwerden des OpenAI-Deals eine Kurszielerhöhung auf 300 US-Dollar vorgenommen. Die Vereinbarung stelle eine starke Bestätigung von AMDs KI-Roadmap und der allgemeinen KI-Nachfrage" dar.
Redaktion finanzen.ch
