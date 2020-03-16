Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Der künftig reine Reifenhersteller erwarte einen leichten Rückgang der Reifenabsatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal, kommentierte Harry Martin am Mittwochabend. Dieser werde zwar geringer ausfallen als im Vorquartal, doch er selbst sei bislang von einem knappen Anstieg ausgegangen. Es seien weiterhin Fragen offen rund um die Reifenmargen und den Verkauf von ContiTech./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
56.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.13%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
57.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.76%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Continental-Aktie unbeeindruckt: Auch als reiner Reifenhersteller DAX-Verbleib angestrebt (AWP)
|
26.09.25
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Investment-Tipp Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
26.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)