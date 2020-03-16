Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Der künftig reine Reifenhersteller erwarte einen leichten Rückgang der Reifenabsatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal, kommentierte Harry Martin am Mittwochabend. Dieser werde zwar geringer ausfallen als im Vorquartal, doch er selbst sei bislang von einem knappen Anstieg ausgegangen. Es seien weiterhin Fragen offen rund um die Reifenmargen und den Verkauf von ContiTech./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
56.90 € 		Abst. Kursziel*:
-12.13%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
57.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.76%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

