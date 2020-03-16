Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.10.2025 09:43:02

Continental Hold

Continental
53.20 CHF 2.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Es handele sich um den ersten Bericht nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Auch wegen des verkauften ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) und Bilanzierungsanpassungen werde es eine besondere Aufgabe, die Details auszuwerten. Fundamental dürfte das Quartal von schwächeren Absatzmengen, Zöllen und ungünstigen Wechselkurse beeinträchtigt worden seien. Laskawi geht davon aus, dass diese Effekte teilweise durch den Preis- und Produktmix ausgeglichen wurden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58.54 € 		Abst. Kursziel*:
7.62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.85%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

