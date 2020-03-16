Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Es handele sich um den ersten Bericht nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Auch wegen des verkauften ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) und Bilanzierungsanpassungen werde es eine besondere Aufgabe, die Details auszuwerten. Fundamental dürfte das Quartal von schwächeren Absatzmengen, Zöllen und ungünstigen Wechselkurse beeinträchtigt worden seien. Laskawi geht davon aus, dass diese Effekte teilweise durch den Preis- und Produktmix ausgeglichen wurden./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.54 €
|
Abst. Kursziel*:
7.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.85%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
