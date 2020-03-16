FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Es handele sich um den ersten Bericht nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Auch wegen des verkauften ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) und Bilanzierungsanpassungen werde es eine besondere Aufgabe, die Details auszuwerten. Fundamental dürfte das Quartal von schwächeren Absatzmengen, Zöllen und ungünstigen Wechselkurse beeinträchtigt worden seien. Laskawi geht davon aus, dass diese Effekte teilweise durch den Preis- und Produktmix ausgeglichen wurden./tih/ag;