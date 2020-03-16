Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 100 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Abspaltung von Aumovio an. Er bleibt aber weiter von der Anlagestory des verbleibenden Conti-Konzerns überzeugt. Er lobt den Fokus auf die Gesamtrendite durch Dividenden, Sonderausschüttungen und mögliche Aktienrückkäufe. Zudem habe das Reifengeschäft mit Blick auf die Bewertung der Konkurrenz Aufholpotenzial./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.22 €
|
Abst. Kursziel*:
19.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.36%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
