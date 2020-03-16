Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-80.29CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 19:28:18
Continental Hold
Continental
51.96 CHF -26.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der große, konsolidierte und margenträchtige Reifenmarkt für den Bergbaueinsatz, den sich Michelin und Bridgestone großteils aufteilten, dürfte seinen Tiefpunkt nahezu erreicht haben, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Volumina zögen wieder an./gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.62 €
|
Abst. Kursziel*:
43.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.94%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AG
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26