Continental 53.20 CHF 2.37% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der neuen Continental nach der Abspaltung von Aumovio von 84 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Continental sollte von seiner Transformation zu einem reinen global agierenden Reifenhersteller mit einer guten Marktposition profitieren", schrieb Michael Punzet am Freitag. Positiv sieht er auch die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach

Abschluss des ContiTech-Verkaufsprozesses./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.