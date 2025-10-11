Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETF-Anlagen: Was man über ein "Pantoffel-Portfolio" wissen muss
Bitcoin-Boom vor Weihnachten? Strategy-CEO Saylor sieht Kursfeuerwerk bis Jahresende
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für globale KI-Fertigung - Treiber für die Aktie?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Blackwell-Power 11.10.2025 02:17:00

Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für globale KI-Fertigung - Treiber für die Aktie?

Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für globale KI-Fertigung - Treiber für die Aktie?

Hitachi hat gemeinsam mit NVIDIA eine globale KI-Fabrik angekündigt. Die neue Infrastruktur soll physische KI-Lösungen beschleunigen und den Einsatz in diversen Bereichen vorantreiben.

• Neue KI-Fabrik von Hitachi: Zentrale Infrastruktur auf Basis von NVIDIA Blackwell-GPUs zur Entwicklung physischer KI
• Auch Foxconn, TSMC und andere Konzerne setzen auf NVIDIA-basierte KI-Zentren
• Globale Kollaboration durch KI-Standorte in den USA, EMEA und Japan

Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für physische KI

Der entsprechenden Pressemitteilung zufolge basiert die geplante Hitachi KI-Fabrik auf der Referenzarchitektur von NVIDIA. Eingesetzt werden dabei NVIDIA HGX B200 Systeme mit Blackwell-GPUs sowie Hitachi iQ M Series mit RTX PRO 6000 Server Edition GPUs. Ergänzt wird dies durch die NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Plattform, die eine schnelle und skalierbare Vernetzung ermöglichen soll.

Mit der KI-Fabrik verfolge Hitachi das Ziel, physische KI-Anwendungen in den Bereichen Mobilität, Energie, Industrie und Technologie schneller zur Marktreife zu bringen. Dazu gehören auch digitale Zwillinge, Simulationen sowie KI-Modelle, die Daten aus Sensoren und Kameras in Echtzeit verarbeiten und anschliessend passende Handlungen ausführen.

KI-Zentren als neuer Industrie-Trend

Die Initiative von Hitachi ist kein Einzelfall. Wie NVIDIA mitteilt, setzen bereits Unternehmen wie Disney, SAP, Foxconn und Hyundai Motor Group auf die neue RTX PRO Server-Infrastruktur, um ihre Rechenzentren auf die Anforderungen der KI-Ära auszurichten. Die Systeme basieren auf der Blackwell-Architektur und sollen besonders für physische und industrielle KI-Anwendungen Vorteile bieten.

Auch Foxconn treibt den Aufbau einer eigenen KI-Fabrik voran. Einer Meldung von NVIDIA zufolge entsteht in Taiwan eine Infrastruktur mit rund 10.000 NVIDIA Blackwell-GPUs. Sie soll sowohl Forschungsinstituten als auch Start-ups und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Der Halbleiterkonzern TSMC plant zudem, die Plattform für die Weiterentwicklung und Optimierung seiner Produktionsprozesse zu nutzen.

Warum NVIDIA der Schlüsselpartner ist

Die enge Zusammenarbeit von Hitachi und NVIDIA wird auch in Fachmedien hervorgehoben. Technology Magazine berichtet, dass NVIDIA durch seine Omniverse-Bibliotheken, die AI-Enterprise-Software und die Blackwell-GPU-Architektur die entscheidende Basis für Hitachis Vorhaben liefert. Damit können physische KI-Systeme entwickelt werden, die reale Umgebungen erfassen und industrielle Abläufe abbilden.

Businesswire verweist zudem darauf, dass Hitachi die KI-Fabrik als Bestandteil seiner Lumada 3.0-Strategie versteht. Ziel dieses Ansatzes ist es, Daten durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz effizienter zu nutzen und zugleich neue digitale Geschäftsmodelle zu ermöglichen.

Chancen und Herausforderungen der physischen KI

Ein Bericht des World Economic Forum beschreibt physische KI als wichtigen Baustein der künftigen Industrieentwicklung. Sie soll nicht nur Daten auswerten, sondern auch konkrete Handlungen in der realen Welt anstossen, etwa in der Robotik oder in der Fertigungsindustrie.

Forbes weist jedoch darauf hin, dass die Umsetzung solcher Systeme erhebliche infrastrukturelle Anforderungen stellt. Vor allem werden der hohe Energiebedarf, die notwendige Kühlung und die Skalierbarkeit als entscheidende Faktoren beim weltweiten Betrieb von KI-Fabriken im grossen Massstab genannt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf
NVIDIA-Aktie & Co. im Blick: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,gguy / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

10.10.25 Logo WHS PepsiCo Aktienanalyse 2025: Neues Management, neue Strategie, neues Potenzial?
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 SMI-Rally gerät ins Stocken
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
10.10.25 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
10.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’119.34 19.83 UEBSLU
Short 13’388.62 13.54 B6CSKU
Short 13’928.58 8.68 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’496.82 10.10.2025 17:30:00
Long 12’079.15 19.83 SR6B4U
Long 11’819.93 13.83 SQFBLU
Long 11’253.09 8.68 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag mit Abschlägen
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
OpenAI-Effekt verpufft? AMD-Aktie korrigiert nach unten
RENK Aktie News: RENK fällt am Nachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alibaba-Aktie dennoch im Sinkflug: OpenAI-Konkurrenz von Ant
Plug Power-Aktie steigt: Frisches Kapital gesichert - Investoren ignorieren Verwässerungsgefahr nicht dauerhaft

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}