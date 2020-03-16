Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Wie sich der US-Regierungsstillstand auf Dollar, Euro und Franken auswirkt
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
QUALCOMM setzt sich im Lizenzstreit gegen Arm durch - Reaktion der Aktien im Blick
Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
01.10.2025 20:47:48

Continental Overweight

Continental
53.20 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach einer Unterrichtung von Analysten zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem robusten Quartal des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns inmitten von Marktunsicherheiten./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56.90 € 		Abst. Kursziel*:
23.02%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.55%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

20:47 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.09.25 Continental Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Continental Kaufen DZ BANK
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
