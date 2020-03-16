Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-80.29CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
01.10.2025 20:47:48
Continental Overweight
Continental
53.20 CHF 2.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach einer Unterrichtung von Analysten zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem robusten Quartal des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns inmitten von Marktunsicherheiten./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56.90 €
|
Abst. Kursziel*:
23.02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.55%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AG
|
30.09.25
|September 2025: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Continental-Aktie unbeeindruckt: Auch als reiner Reifenhersteller DAX-Verbleib angestrebt (AWP)
|
26.09.25
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Investment-Tipp Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
26.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Start (finanzen.ch)
|
26.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|20:47
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|64.31
|-55.53%
