Bitcoin-Boom vor Weihnachten? Strategy-CEO Saylor sieht Kursfeuerwerk bis Jahresende

Neue Rekord-Dynamik? 11.10.2025 02:41:00

Bitcoin-Befürworter Michael Saylor rechnet mit steigenden Kursen zum Jahresende. Vor allem institutionelle Investoren und Unternehmen könnten seiner Ansicht nach für Auftrieb sorgen.

• ETFs und Treasury-Unternehmen kaufen mehr Bitcoin, als Miner erzeugen
• Saylor sieht Bitcoin als "digitales Gold" mit langfristig grösserem Potenzial als das Edelmetall
• Zahlreiche Unternehmen verankern Bitcoin in ihren Strategien

Stagnation vor möglichem Ausbruch

Bitcoin notiert laut Daten von BitStamp aktuell bei rund 121'968 US-Dollar (Stand: 09.10.2025) und hat seit Jahresbeginn über 30 Prozent zugelegt. In dieser Woche schaffte die Kryptowährung bei über 126'000 US-Dollar sogar ein neues Allzeithoch

Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, zeigt sich dennoch zuversichtlich. In einem Gespräch mit CNBC erklärt er, dass der Bitcoin zum Jahresende noch an Dynamik gewinnen dürfte.

Institutionelle Nachfrage übersteigt das Angebot

Als Hauptgrund für seinen Optimismus verweist Saylor auf die Entwicklung im institutionellen Bereich. Nach seinen Worten kaufen börsengehandelte Fonds wie die von BlackRock kontinuierlich Bitcoin im Auftrag institutioneller Investoren. Diese Käufe würden bereits die gesamte Menge an neuen Coins absorbieren, die Miner ins Netzwerk bringen.

Zusätzlich betonte Saylor bei CNBC, dass inzwischen rund 180 Unternehmen Bitcoin in ihre Strategien integriert haben und teilweise noch grössere Mengen nachfragen. Eine aktuelle Analyse von River stützt diese Aussage: Demnach produzieren Miner täglich rund 900 Bitcoin, während Unternehmen im Schnitt 1'755 erwerben und ETFs weitere 1'430 Coins abnehmen. Damit übersteigt die Nachfrage das Angebot fast um das Dreifache. Auch deshalb erwartet Michael Saylor einen starken Preisanstieg bei der Kryptowährung.

"Digitales Gold" als Vision

Neben den kurzfristigen Marktaussichten betont Saylor auch die langfristige Rolle von Bitcoin. Der Strategy-Chairman bezeichnete die Kryptowährung im Interview mit CNBC als "digitales Gold" und verwies darauf, dass sie als Wertaufbewahrungsmittel ähnliche Funktionen erfülle wie das Edelmetall. Gleichzeitig sei sie durch ihre technologische Beschaffenheit überlegen.

CoinMarketCap hebt hervor, dass Saylor Bitcoin auch als eine Form von "digitalem Kapital" versteht, welches künftig als Basis für neue Finanzinstrumente dienen könne. In seiner Vision könnte die Kryptowährung dadurch auf lange Sicht eine noch grössere Bedeutung im globalen Finanzsystem erlangen als Gold.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Carlos Amarillo / Shutterstock.com,Quality Stock Arts / Shutterstock.com
