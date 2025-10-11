|Neue Rekord-Dynamik?
|
11.10.2025 02:41:00
Bitcoin-Boom vor Weihnachten? Strategy-CEO Saylor sieht Kursfeuerwerk bis Jahresende
Bitcoin-Befürworter Michael Saylor rechnet mit steigenden Kursen zum Jahresende. Vor allem institutionelle Investoren und Unternehmen könnten seiner Ansicht nach für Auftrieb sorgen.
• Saylor sieht Bitcoin als "digitales Gold" mit langfristig grösserem Potenzial als das Edelmetall
• Zahlreiche Unternehmen verankern Bitcoin in ihren Strategien
Stagnation vor möglichem Ausbruch
Bitcoin notiert laut Daten von BitStamp aktuell bei rund 121'968 US-Dollar (Stand: 09.10.2025) und hat seit Jahresbeginn über 30 Prozent zugelegt. In dieser Woche schaffte die Kryptowährung bei über 126'000 US-Dollar sogar ein neues Allzeithoch
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, zeigt sich dennoch zuversichtlich. In einem Gespräch mit CNBC erklärt er, dass der Bitcoin zum Jahresende noch an Dynamik gewinnen dürfte.
Institutionelle Nachfrage übersteigt das Angebot
Als Hauptgrund für seinen Optimismus verweist Saylor auf die Entwicklung im institutionellen Bereich. Nach seinen Worten kaufen börsengehandelte Fonds wie die von BlackRock kontinuierlich Bitcoin im Auftrag institutioneller Investoren. Diese Käufe würden bereits die gesamte Menge an neuen Coins absorbieren, die Miner ins Netzwerk bringen.
Zusätzlich betonte Saylor bei CNBC, dass inzwischen rund 180 Unternehmen Bitcoin in ihre Strategien integriert haben und teilweise noch grössere Mengen nachfragen. Eine aktuelle Analyse von River stützt diese Aussage: Demnach produzieren Miner täglich rund 900 Bitcoin, während Unternehmen im Schnitt 1'755 erwerben und ETFs weitere 1'430 Coins abnehmen. Damit übersteigt die Nachfrage das Angebot fast um das Dreifache. Auch deshalb erwartet Michael Saylor einen starken Preisanstieg bei der Kryptowährung.
Businesses are absorbing bitcoin at 4x the rate it is mined. pic.twitter.com/41N8KN6sen- River (@River) August 27, 2025
"Digitales Gold" als Vision
Neben den kurzfristigen Marktaussichten betont Saylor auch die langfristige Rolle von Bitcoin. Der Strategy-Chairman bezeichnete die Kryptowährung im Interview mit CNBC als "digitales Gold" und verwies darauf, dass sie als Wertaufbewahrungsmittel ähnliche Funktionen erfülle wie das Edelmetall. Gleichzeitig sei sie durch ihre technologische Beschaffenheit überlegen.
CoinMarketCap hebt hervor, dass Saylor Bitcoin auch als eine Form von "digitalem Kapital" versteht, welches künftig als Basis für neue Finanzinstrumente dienen könne. In seiner Vision könnte die Kryptowährung dadurch auf lange Sicht eine noch grössere Bedeutung im globalen Finanzsystem erlangen als Gold.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|88’829.07580
|-9.50%
|Handeln
|Vision
|0.08663
|-8.80%
|Handeln
|Ethereum
|2’974.28138
|-15.57%
|Handeln
|Ripple
|1.60520
|-29.03%
|Handeln
|Solana
|144.10483
|-19.08%
|Handeln
|Cardano
|0.40422
|-38.52%
|Handeln
|Polkadot
|2.04189
|-37.88%
|Handeln
|Chainlink
|11.09993
|-37.42%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-41.94%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-51.29%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!