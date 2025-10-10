Asiens Märkte mit Verlusten

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag von seiner schwächeren Seite.

Der SMI war minimal tiefer in den Handel eingestiegen und zeigte sich im Handelsverlauf erstmal weiter wenig verändert. Im Tagsverlauf ging es jedoch etwas weiter abwärts, bis auf letztlich 12'609,15 Punkte (-0,31 Prozent).

Bei den Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich nach einem wenig bewegten Start ebenfalls leichte Verluste. Sie schlossen den Handelstag 0,16 Prozent schwächer bei 17'391,43 Zählern, bzw. 0,28 Prozent tiefer bei 2'046,96 Einheiten ab.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag mit leichten Abgaben den Handel beendet.

Leicht positiv wirkte, dass ein geopolitischer Unsicherheitsfaktor weggefallen ist. Denn im Nahen Osten wurde ein bedeutender Schritt in Richtung Frieden gemacht. Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf die Umsetzung der ersten Phase eines Friedensplans geeinigt, in der die Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln vorgesehen ist. Auch die Hinweise auf einen Waffenstillstand in Gaza verdichten sich.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag neue Rekorde zu sehen, das Plus schrumpfte aber im Tagesverlauf.

Der DAX ist mit einem Plus in den Handel eingestiegen und markierte damit direkt zum Start einen neuen Rekord. Im Verlauf ging es bis auf 24'771,34 Zähler nach oben. Anschliessend blieb der Index weiter auf grünem Terrain, büsste einen Teil seiner Gewinne jedoch wieder ein. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,06 Prozent fester 24'611,25 Zählern aus der Sitzung.

Der deutsche Aktienindex DAX hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen.

Im September hatte der DAX noch unter 24'000 Zählern konsolidiert, seit Anfang Oktober ging es wieder aufwärts. "Der deutsche Leitindex nimmt nach einer kurzen Pause wieder Fahrt auf und marschiert mit Siebenmeilenstiefeln nun in Richtung 25'000 Punkte", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets.

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA und ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen die Aktienbörsen. Die Kurse französischer Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit stiegen am Donnerstag auf ein Hoch seit Mitte September. Hinzu kommt die Euphorie im US-Technologiesektor. Vor allem der KI-Megatrend sorgt rund um den Globus weiterhin für viel Kursfantasie.

WALL STREET

Die US-Börsen machten am Donnerstag moderate Verluste.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke minimal höher, knickte jedoch im weiteren Verlauf ein und verzeichnete Verluste. Zum Ende des Handelstages verzeichnete er Verluste in Höhe von 0,52 Prozent bei 46'358,42 Punken.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung ebenfalls minimal stärker, drehte anschliessend jedoch leicht auf rotes Terrain ab und ging 0,08 Prozent leichter bei 23'024,63 Zählern aus dem Handel.

Kurz nach der Eröffnung kletterten der S&P-500 sowie der NASDAQ-Composite auf neue Allzeithochs. Allerdings verliess die Anleger dann der Mut und so ging es abwärts. Angesichts der hohen Bewertungen dürften die Anleger bei der anlaufenden Berichtssaison ganz genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne Schritt halten könnten, schrieb Stratege Aidan Yao vom Amundi Investment Institute.

Leicht stützend wirkt, dass ein geopolitischer Unsicherheitsfaktor weggefallen ist. Denn im Nahen Osten wurde ein bedeutender Schritt in Richtung Frieden gemacht.

ASIEN

Die Börsen in Asien verbuchen zum Ende der Handelswoche Abgaben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert derzeit 0,98 Prozent auf 48'106,11 Punkte, nachdem er am Vortag noch bei 48'597,08 Zählern einen neuen Rekordstand erklommen hatte.

Ebenfalls abwärts geht es am Freitag auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,68 Prozent abgibt auf 3'905,45 Zähler.

Daneben fällt der Hang Seng in Hongkong um 1,28 Prozent zurück auf 26'409,46 Einheiten.

Die leichteren US-Vorlagen lösen an den asiatischen Märkten am Freitag überwiegend Gewinnmitnahmen aus. Lediglich in Korea geht es nach oben: Dort markiert der Kospi neue Rekorde - Händler sprechen mit Blick auf das Plus von Nachholbedarf, nachdem die Börse in den vergangenen Tagen wegen der so genannten "Golden Week" geschlossen blieb.

Die Märkte schienen angesichts fehlender US-Konjunkturdaten wegen des "Government Shutdown" auf der Suche nach neuen Impulsen und einer neuen Richtung zu sein, heisst es am japanischen Markt. Daneben stellen sich Marktteilnehmer die Frage, wie der Trend zu höheren Leitzinsen mit den erwarteten fiskalpolitischen Impulsen der japanischen Regierung zusammenpasst. Laut neuen Indikatoren zieht zudem die Güterpreisinflation stärker an als erwartet. Der Dollar zum Yen notiert bei 152,78, verglichen mit 153,08 am späten Donnerstag in New York.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires