NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach der Abspaltung der Autozuliefersparte, die unter dem Namen Aumovio an die Börse gebracht wurde, sieht Harry Martin die Aktie nun als reine Wette auf das Reifengeschäft. Der Bewertungsaufschlag gegenüber dem Reifenhersteller Michelin sei nicht gerechtfertigt, urteilte er in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;