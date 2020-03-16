Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach der Abspaltung der Autozuliefersparte, die unter dem Namen Aumovio an die Börse gebracht wurde, sieht Harry Martin die Aktie nun als reine Wette auf das Reifengeschäft. Der Bewertungsaufschlag gegenüber dem Reifenhersteller Michelin sei nicht gerechtfertigt, urteilte er in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
57.24 €
Abst. Kursziel*:
-12.65%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
56.16 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.97%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
