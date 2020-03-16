Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’132 0.7%  SPI 16’835 0.5%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’635 -0.2%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’461 0.1%  Gold 3’647 0.1%  Bitcoin 92’575 -0.3%  Dollar 0.7964 0.5%  Öl 67.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Beiersdorf-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Beiersdorf-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Givaudan-Aktie
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Richemont-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.
Suche...
Plus500 Depot

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 12:56:03

Continental Underperform

Continental
70.85 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach der Abspaltung der Autozuliefersparte, die unter dem Namen Aumovio an die Börse gebracht wurde, sieht Harry Martin die Aktie nun als reine Wette auf das Reifengeschäft. Der Bewertungsaufschlag gegenüber dem Reifenhersteller Michelin sei nicht gerechtfertigt, urteilte er in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 15:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
57.24 € 		Abst. Kursziel*:
-12.65%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
56.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.97%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse