Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-80.29CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
26.09.2025 13:32:55
Continental Buy
Continental
53.20 CHF 2.37%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Roland Welzbacher habe die aktuellen Chancen und Herausforderungen für Conti näher beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Das Reifengeschäft sei im September vielversprechender gewesen als im ansonsten schwachen Quartal./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.32 €
|
Abst. Kursziel*:
45.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.37%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
