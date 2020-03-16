Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’946 0.6%  SPI 16’556 0.4%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’723 0.8%  Euro 0.9332 0.1%  EStoxx50 5’496 0.9%  Gold 3’763 0.4%  Bitcoin 87’249 0.1%  Dollar 0.7984 -0.2%  Öl 69.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
UBS-Aktie etwas tiefer: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie
Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an - Aktien von Novartis und Roche gelassen - Galderma, Addex und Co. mit Kursrutsch
Suche...

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 13:32:55

Continental Buy

Continental
53.20 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Roland Welzbacher habe die aktuellen Chancen und Herausforderungen für Conti näher beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Das Reifengeschäft sei im September vielversprechender gewesen als im ansonsten schwachen Quartal./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.32 € 		Abst. Kursziel*:
45.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.37%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse