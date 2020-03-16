Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-80.29CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
16.09.2025 13:32:46
Continental Hold
Continental
70.85 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72.56 €
|
Abst. Kursziel*:
10.25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.87%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
