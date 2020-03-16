Continental 70.85 CHF 0.98% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.