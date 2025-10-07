Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 07.10.2025 12:26:33

Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

So bewegt sich der DAX am zweiten Tag der Woche.

Porsche Automobil
31.88 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.08 Prozent stärker bei 24’398.94 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.103 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.092 Prozent auf 24’400.77 Punkte an der Kurstafel, nach 24’378.29 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24’308.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24’416.56 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 23’596.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, stand der DAX noch bei 24’073.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bewegte sich der DAX bei 19’104.10 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 21.84 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24’639.10 Punkten. 18’489.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1.49 Prozent auf 235.05 EUR), Symrise (+ 1.34 Prozent auf 75.50 EUR), Scout24 (+ 0.86) Prozent auf 105.00 EUR), Airbus SE (+ 0.82 Prozent auf 202.75 EUR) und Henkel vz (+ 0.75 Prozent auf 69.94 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-3.63 Prozent auf 27.32 EUR), BMW (-1.50 Prozent auf 87.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.30 Prozent auf 38.65 EUR), Continental (-1.29 Prozent auf 58.32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.26 Prozent auf 54.70 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1’606’406 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268.033 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.20 erwartet. Mit 5.90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Redaktion finanzen.ch

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

