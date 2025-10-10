Diginex Aktie 57473287 / SGXZ53262598
10.10.2025 10:49:17
Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?
Nach einer atemberaubenden Kursrally verliert die Diginex-Aktie am Freitag an Wert. Mit einem kritischen Blick auf die extremen Bewertungsrelationen bleibt die Frage: Rallypause oder Trendwende?
• Bewertungskennzahlen auf extrem hohem Niveau, Risiko von Überhitzung
• Fundamentaldaten bleiben durchwachsen trotz Blockchain-Fantasie
Nach einer massiven Rally in dieser Handelswoche zeichnet sich für die Diginex-Aktie am Freitag ein schwacher Start ab. Vorbörslich verliert der Anteilsschein an der NASDAQ 6,02 Prozent auf 29,50 US-Dollar, nachdem es in den letzten fünf Handelstagen um kräftige 90,6 Prozent nach oben gegangen war.
Anleger nehmen Gewinne bei Diginex-Aktie mit
Ob es sich dabei um vorübergehende Gewinnmitnahmen handelt oder ob die Aktie zu heiss gelaufen ist und nun dauerhafte Rückschläge erfährt, ist offen. Denn die jüngste Kursrally trifft auf fundamentale Risiken: Wie der Penny-Stock-Händler und Blogger Timothy Sykes betont, erfolgte diese Rally nach einer Phase vorheriger Kursrückgänge und basiert hauptsächlich auf gesteigertem Investorenvertrauen in die strategische Blockchain-Expansion sowie potenzielle neue Partnerschaften. Die Begeisterung der Anleger stehe jedoch in starkem Kontrast zu den fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens.
Alarmierend hohe Bewertungsmultiplikatoren
Mit einem ausgewiesenen Quartalsumsatz von lediglich 2,04 Millionen US-Dollar erreicht Diginex schwindelerregende Bewertungsrelationen. Das Price-to-Sales-Verhältnis liegt bei extremen 1.959,53, während die Price-to-Book-Ratio 877,28 beträgt. Diese Kennzahlen liegen weit über den üblichen Werten selbst für wachstumsstarke Technologieunternehmen und deuten auf ein erhebliches Überbewertungspotenzial hin. Sykes weist darüber hinaus darauf hin, dass diese Bewertungsmassstäbe kaum nachhaltig erscheinen, selbst bei optimistischen Wachstumsannahmen.
Solide Finanzbasis, aber gemischte Perspektiven
Die Finanzstruktur von Diginex präsentiert sich mit Licht und Schatten. Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 1,69 Millionen US-Dollar stehen liquide Mittel von rund 3,11 Millionen US-Dollar gegenüber. Die Unternehmensführung konnte bislang nur ein gemischtes Bild abliefern: Der operative Erfolg entwickelt sich vorsichtig positiv, während klare Erwartungen für zukünftige Umsatzzuwächse durch die strategischen Massnahmen weiterhin bestehen.
Ob nun also eine Blase geplatzt ist oder rückblickend die Rally der Diginex-Aktie nur eine Pause einlegt, bleibt abzuwarten.
Redaktion finanzen.ch
