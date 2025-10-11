VeChain: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Anzeige

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0.030448 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3’284.31 VET-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.38 USD, da sich der Wert von VeChain am 10.10.2025 auf 0.015947 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 47.62 Prozent.

Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.015947 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net