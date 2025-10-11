Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für globale KI-Fertigung - Treiber für die Aktie?
VeChain: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neue FSD-Hinweise: Tesla bringt Fahrer in mögliches Sicherheitsdilemma
Suche...
Profitable VET-Investition? 11.10.2025 11:03:09

VeChain: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

VeChain: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in VeChain Investoren gebracht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0.030448 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3’284.31 VET-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 52.38 USD, da sich der Wert von VeChain am 10.10.2025 auf 0.015947 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 47.62 Prozent.

Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.015947 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025