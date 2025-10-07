Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 24’413.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24’448.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’308.50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 23’648.00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 07.07.2025, mit 23’957.00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 19’035.00 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22.29 Prozent aufwärts. Bei 24’645.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18’821.00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 1.49 Prozent auf 235.05 EUR), Symrise (+ 1.34 Prozent auf 75.50 EUR), Scout24 (+ 0.86 Prozent auf 105.00 EUR), Airbus SE (+ 0.82 Prozent auf 202.75 EUR) und Henkel vz (+ 0.75 Prozent auf 69.94 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-3.63 Prozent auf 27.32 EUR), BMW (-1.50 Prozent auf 87.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.30 Prozent auf 38.65 EUR), Continental (-1.29 Prozent auf 58.32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.26 Prozent auf 54.70 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1’606’406 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268.033 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.20 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

