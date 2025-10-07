SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|
07.10.2025 12:26:33
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus
Der LUS-DAX im Performance-Check.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 24’413.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24’448.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’308.50 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 23’648.00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 07.07.2025, mit 23’957.00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 19’035.00 Punkte.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22.29 Prozent aufwärts. Bei 24’645.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18’821.00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 1.49 Prozent auf 235.05 EUR), Symrise (+ 1.34 Prozent auf 75.50 EUR), Scout24 (+ 0.86 Prozent auf 105.00 EUR), Airbus SE (+ 0.82 Prozent auf 202.75 EUR) und Henkel vz (+ 0.75 Prozent auf 69.94 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-3.63 Prozent auf 27.32 EUR), BMW (-1.50 Prozent auf 87.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.30 Prozent auf 38.65 EUR), Continental (-1.29 Prozent auf 58.32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.26 Prozent auf 54.70 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1’606’406 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268.033 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.20 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu SAP SE
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt treten am Dienstag auf der Stelle. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
finanzen.net News
