Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|
07.10.2025 12:26:33
STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus
Das macht der STOXX 50 am Dienstagmittag.
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.11 Prozent stärker bei 4’760.48 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.027 Prozent fester bei 4’756.41 Punkten, nach 4’755.12 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4’747.33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’761.81 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’546.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’479.75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’454.23 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.72 Prozent. Bei 4’826.72 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Punkten markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.50 Prozent auf 27.78 GBP), SAP SE (+ 1.49 Prozent auf 235.05 EUR), BAT (+ 1.41 Prozent auf 38.38 GBP), Airbus SE (+ 0.82 Prozent auf 202.75 EUR) und Richemont (+ 0.62 Prozent auf 153.65 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen RELX (-1.91 Prozent auf 33.97 GBP), GSK (-0.84 Prozent auf 16.03 GBP), Rio Tinto (-0.82 Prozent auf 49.50 GBP), Rheinmetall (-0.82 Prozent auf 1’873.50 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.72 Prozent auf 5.50 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4’279’138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 341.128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7.39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: STOXX 50 letztendlich orientierungslos (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
06.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
Mini-Futures auf SMI
