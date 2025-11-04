GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
18.63CHF
0.05CHF
0.27 %
13:07:41
BRXC
04.11.2025 10:47:32
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1450 auf 1600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung an das starke dritte Quartal an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.52 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.81%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
