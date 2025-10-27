GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
17.76CHF
0.15CHF
0.84 %
13:22:09
BRXC
29.10.2025 12:02:34
GSK Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat GSK nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2170 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zum Abschied seines Chefs die Erwartungen solide übertroffen und den Ausblick angehoben, kommentierte Justin Smith am Mittwoch./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
21.70 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
16.76 £
Abst. Kursziel*:
29.47%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
17.00 £
Abst. Kursziel aktuell:
27.65%
Analyst Name::
Justin Smith
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert am Mittwochmittag (finanzen.ch)
09:45
|Pharmakonzern GSK hebt nach unerwartet starkem Quartal nochmals Jahresziele an (AWP)
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
09:28