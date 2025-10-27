Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’343 -0.1%  SPI 17’084 0.0%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’282 0.0%  Euro 0.9276 0.3%  EStoxx50 5’730 0.5%  Gold 4’025 2.2%  Bitcoin 90’238 0.7%  Dollar 0.7969 0.4%  Öl 64.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Symrise-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Caterpillar-Aktie: Baumaschinenriese übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Novartis-Aktie
Suche...

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

17.76
CHF
0.15
CHF
0.84 %
13:22:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 12:02:34

GSK Outperform

GSK
17.76 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat GSK nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2170 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zum Abschied seines Chefs die Erwartungen solide übertroffen und den Ausblick angehoben, kommentierte Justin Smith am Mittwoch./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
21.70 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16.76 £ 		Abst. Kursziel*:
29.47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
27.65%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse