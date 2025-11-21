Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’254 0.2%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’279 0.5%  Euro 0.9279 -0.1%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’031 -1.1%  Bitcoin 67’359 -3.5%  Dollar 0.8037 -0.3%  Öl 62.3 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Partners Group-Aktie: Portfoliounternehmen Esentia feiert Börsendebüt in Mexiko
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Swiss Life-Aktie: Immobilienfonds REF ESG Swiss Properties steigert Gesamterfolg
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Suche...
Plus500 Depot
Kaufempfehlungen KW 47 21.11.2025 08:48:31

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

07:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
20.11.25 Talfahrt fürs Erste beendet
20.11.25 Marktüberblick: Gute Stimmung dank NVIDIA
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’066.51 19.89 U5BSSU
Short 13’334.71 13.85 B6CSKU
Short 13’820.84 8.98 SSUB2U
SMI-Kurs: 12’543.06 20.11.2025 17:30:18
Long 12’035.25 19.28 SZ8B6U
Long 11’760.87 13.62 SHFB5U
Long 11’281.33 8.98 SJ9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Nach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag höher
D-Wave-Aktie nach Kursrutsch erneut im Minus: Wichtige Frist abgelaufen
CTS Eventim-Aktie schwächer: Lufthansa-Experte erhält Position als neuer CFO

Top-Rankings

Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Im dritten Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 25/47: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/47. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:53 Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
08:45 WDH/ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'
08:44 OTS: die Bayerische / Die Bayerische plant die Übernahme von ...
08:37 ROUNDUP/Noch mehr TV-Abos ab 2027 nötig: Für Fußballfans wird es wohl teuer
08:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt AMS-Osram auf 'Hold' - Ziel auf 8,30 Franken
08:22 Japan schnürt milliardenschweres Konjunkturpaket
08:19 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'
08:17 Aktien Frankfurt Ausblick: 23.000 Punkte in Gefahr - Nvidia nur Strohfeuer
08:03 Deutsche Anleihen weiter kaum bewegt
07:52 Darum legt der Eurokurs zum US-Dollar leicht zu