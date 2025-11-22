Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienrückkauf 22.11.2025 08:31:00

IONOS-Aktie im Plus: Unternehmen startet Aktienrückkaufprogramm

IONOS-Aktie im Plus: Unternehmen startet Aktienrückkaufprogramm

IONOS setzt ein Signal an den Markt und stärkt die eigene Kapitalstrategie.

IONOS
24.81 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen
IONOS hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals.

Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so IONOS.

Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 3 Prozent zum Xetra-Schluss zu./nas/he

KARLSRUHE/BERLIN (awp international)

