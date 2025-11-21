Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’254 0.2%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’279 0.5%  Euro 0.9279 -0.1%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’031 -1.1%  Bitcoin 67’359 -3.5%  Dollar 0.8037 -0.3%  Öl 62.3 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Partners Group-Aktie: Portfoliounternehmen Esentia feiert Börsendebüt in Mexiko
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Swiss Life-Aktie: Immobilienfonds REF ESG Swiss Properties steigert Gesamterfolg
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 21.11.2025 08:50:34

Unsicherheit über US-Zinspolitik: SMI deutlich tiefer erwartet -- DAX vor Rutsch unter 23'000 Punkte -- Asiens Börsen geben nach.

Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein roter Start an. Auch deutsche Anleger werden voraussichtlich zunächst als Verkäufer auftreten. In Fernost dominieren am Freitag die Bären.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse dürfte mit Verlusten starten.

Der SMI hatte am Vortag 0,10 Prozent fester bei 12'543,06 Punkten geschlossen, dürfte am Freitag aber kaum an diese Tendenz anknüpfen können.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten am Vortag der Tendenz des Leitindex. Sie beendeten die Sitzung 0,26 Prozent höher bei 17'264,03 Einheiten, bzw. 0,18 Prozent stärker bei 2'023,97 Zählern.

er Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss tiefer erwartet. Der Markt werde sich den negativen Vorgaben aus den USA nicht entziehen können, heisst es von Händlern. In den USA währte die Freude über das gute Abschneiden des Chip-Giganten NVIDIAnur kurz. Es kam zu Gewinnmitnahmen auf breiter Front. "Die KI-Bewertungsblase keucht unter ihrem eigenen Gewicht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Das hohe Investitionstempo im KI-Bereich eile der Monetarisierung klar voraus. "Wenn man tief genug gräbt, findet man immer etwas", heisst es dazu bei Swissquote.

Zudem schraubten die Marktteilnehmer die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember nach den US-Arbeitsmarktdaten weiter zurück. Momentan wird laut dem FedWatch-Tool von CME eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 40 Prozent für einen solchen Schritt eingepreist. Grund dafür waren die wegen des Shutdown lange verzögerten und am Vortag endlich veröffentlichten Zahlen für September. Die Daten zeigten zwar einen unerwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote. Aber das Beschäftigungswachstum hatte die Erwartungen weit übertroffen. Nun dürften die Anleger auf weitere Konjunkturzahlen warten, die Aufschluss über die mögliche US-Geldpolitik geben könnten. Dazu zählen etwa der PMI des verarbeitenden Gewerbes und der Dienste sowie das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan, die heute Nachmittag veröffentlicht werden. In der Eurozone werden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt ist mit deutlicheren Startverlusten zu rechnen.

Der DAX hatte am Vortag 0,50 Prozent stärker bei 23'278,85 Punkten geschlossen.

Nach einer massiven Trendwende an den US-Börsen droht dem DAX am Freitag der Rutsch unter die 23'000-Punkte-Marke. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von NVIDIA hat sich am Vortag in New York als Strohfeuer erwiesen.

"Der DAX startet nach dem gestrigen Ausverkauf an der Wallstreet mit einer schweren Hypothek in den heutigen Handelstag", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Angst vor der "KI-Blase" sei an der Wall Street schnell wieder zurückgekehrt und die Freude über starke NVIDIA-Zahlen habe nicht lange angehalten. Anleger hätten sich dort panikartig von Aktien getrennt und neue Käufer kämen derzeit auch aus saisonalen Gründen kaum in den Markt.

"Richtung Jahresende wollen viele keine neuen Positionen mehr eingehen", schrieb Altmann. Im Ergebnis liegt der DAX nun schon drei Tage unter seinem 200-Tage-Durchschnitt, der am Vortag vergeblich getestet wurde. Damit verfestigt sich ein getrübtes Chartbild. Unter 23'000 Punkten hatte der DAX letztmals Anfang Mai gestanden, deutlich darunter während des Zollschocks im April.

Stephen Innes von SPI Asset Management sieht eine Reihe von Mosaiksteinen, die derzeit das grosse Bild ergeben. Er nennt unter anderem das hohe Investitionstempo im KI-Bereich, dem die Monetarisierung klar hinterherhinke. Ausserdem erhärtet sich die Annahme, dass die US-Notenbank Fed im Dezember auf eine Zinssenkung verzichten könnte.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Donnerstag nur anfänglich zu, bevor die Bären das Ruder übernahmen.

Der Dow Jones schloss nach anfänglichen Gewinnen am Ende 0,84 Prozent tiefer bei 45'752,38 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte seine frühen Aufschläge ebenfalls nicht verteidigen und ging mit einem Abschlag von 2,15 Prozent bei 22'078,05 Zählern in den Feierabend.

Der KI-Champion NVIDIA läutete dank beeindruckender Quartalszahlen und eines optimistischen Blicks in die Zukunft am Donnerstag zunächstdie US-Börsenerholung ein, rutschte im Verlauf aber ebenfalls ab. Der Chip-Designer zerstreute zumindest zeitweise die Sorge vor einer möglichen KI-Blase.

Die US-Wirtschaft hat im September wieder Arbeitsplätze geschaffen - und zwar mehr als von Volkswirten erwartet. Allerdings wurden die August-Daten nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote zum Vormonat entgegen der prognostizierten Stagnation ein wenig, während das Lohnwachstum etwas weniger stark ausfiel als erwartet.

Die Beschäftigungsdaten für den September, die wegen des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte am Donnerstag verspätet veröffentlicht wurden, deuten laut Alexander Guiliano von Resonate Wealth Partners darauf hin, "dass der Arbeitsmarkt nicht so schwach ist wie befürchtet". Zudem sei "die KI-Story nach wie vor intakt", betonte der Experte mit Blick auf Zahlen und Ausblick des Chip-Spezialisten Nvidia.

Die Analysten der Landesbank Helaba sehen im Arbeitsmarktbericht einen erneuten Dämpfer für die Hoffnungen auf eine weitere Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember. Dem "Fed Watch Tool" der US-Terminbörse CME zufolge, das die Wahrscheinlichkeit von Fed-Zinssenkungen oder -erhöhungen misst, geht inzwischen eine klare Mehrheit am Markt davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer Sitzung in gut drei Wochen das aktuelle Zinsniveau beibehalten werden.

ASIEN

Asiens Börsen zeigen sich am letzten Handelstag der Woche schwächer.

In Tokio rutschte der Nikkei 225 am Freitag deutlich um 2,26 Prozent auf 48'700,26 Punkte ab.

Abwärts ging es auch auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 2,45 Prozent tiefer bei 3'834,89 Punkten schloss.

In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen zeitweise 2,27 Prozent auf 25'248,18 Indexpunkte.

Die Aktienbörsen in Asien sind am Freitag deutlich ins Minus gerutscht. Auslöser waren zum einen die erneut aufgekommene Unsicherheit über die zukünftige Zinspolitik in den USA und zum anderen ein kräftiger Abverkauf bei Technologieunternehmen.

Eine weitere Belastung war das neue Konjunkturprogramm der japanischen Regierung im Wert von rund 135,4 Milliarden Dollar, das wegen der ohnehin angespannten Finanzlage des Staates für zusätzliche Nervosität sorgte. Gleichzeitig wurden jedoch deutlich stärkere Exportzahlen veröffentlicht, begleitet von einer weiterhin hohen Inflation. Dies spreche für die Möglichkeit einer weiteren Anhebung des Leitzinses durch die Bank of Japan (BOJ).

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

07:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
20.11.25 Talfahrt fürs Erste beendet
20.11.25 Marktüberblick: Gute Stimmung dank NVIDIA
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’066.51 19.89 U5BSSU
Short 13’334.71 13.85 B6CSKU
Short 13’820.84 8.98 SSUB2U
SMI-Kurs: 12’543.06 20.11.2025 17:30:18
Long 12’035.25 19.28 SZ8B6U
Long 11’760.87 13.62 SHFB5U
Long 11’281.33 8.98 SJ9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
21.11.25 Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs / Quartalszahlen
21.11.25 Abits Group Inc Registered Shs / Generalversammlung
21.11.25 Adore Beauty Group Ltd Registered Shs / Generalversammlung
21.11.25 Aequus Pharmaceuticals Inc / Generalversammlung
21.11.25 Alchemy Resources Ltd / Generalversammlung
21.11.25 Alpha Exploration Limited Registered Shs / Quartalszahlen
21.11.25 Alterego Ventures 24 Corp Registered Shs / Quartalszahlen
21.11.25 Anquiro Ventures Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
21.11.25 Fed-Mitglied Miran Rede
21.11.25 National CPI ex Fresh Food (YoY)
21.11.25 National CPI ex Food, Energy (YoY)
21.11.25 National Consumer Price Index (YoY)
21.11.25 Rede von Fed-Mitglied Paulson
21.11.25 Exporte (Jahr)
21.11.25 Imports (YoY)
21.11.25 Merchandise Trade Balance Total
21.11.25 Adjusted Merchandise Trade Balance
21.11.25 Gfk Verbrauchervertrauen
21.11.25 Jibun Bank Manufacturing PMI
21.11.25 Jibun Bank Services PMI
21.11.25 Kreditkartenausgaben (YoY)
21.11.25 HSBC Services PMI
21.11.25 HSBC Manufacturing PMI
21.11.25 HSBC Composite PMI
21.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
21.11.25 Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
21.11.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
21.11.25 Kapazitätsauslastung
21.11.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
21.11.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
21.11.25 Industrieprognose
21.11.25 Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes
21.11.25 Auslandsankünfte
21.11.25 EZB-Mitglied De Guindos spricht
21.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
21.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
21.11.25 S&P Global PMI Gesamtindex
21.11.25 HCOB EMI Dienstleistungen
21.11.25 HCOB EMI Gesamtindex
21.11.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
21.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
21.11.25 HCOB Composite EMI
21.11.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
21.11.25 HCOB EMI für Dienstleistungen
21.11.25 S&P Global Gesamt-EMI
21.11.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
21.11.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
21.11.25 Tariflöhne (QoQ)
21.11.25 Devisenreserven, USD
21.11.25 EZB-Mitglied De Guindos spricht
21.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
21.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
21.11.25 FOMC Mitglied John C. Williams spricht
21.11.25 SNB-Vorsitzender Schlegel spricht
21.11.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
21.11.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
21.11.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
21.11.25 Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
21.11.25 Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
21.11.25 Fed-Mitglied Barr spricht
21.11.25 Fed-Mitglied Barr spricht
21.11.25 Fed-Mitglied Jefferson spricht
21.11.25 Fed-Mitglied Logan spricht
21.11.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
21.11.25 S&P Global EMI Gesamtindex
21.11.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
21.11.25 EZB-Mitglied Escrivá spricht
21.11.25 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
21.11.25 Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
21.11.25 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
21.11.25 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
21.11.25 Großhandelsinventare
21.11.25 BoE-Mitglied Pill spricht
21.11.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
21.11.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
21.11.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen

Meistgelesene Nachrichten

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Nach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag höher
D-Wave-Aktie nach Kursrutsch erneut im Minus: Wichtige Frist abgelaufen
CTS Eventim-Aktie schwächer: Lufthansa-Experte erhält Position als neuer CFO

Top-Rankings

Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Im dritten Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 25/47: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/47. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0765 0.0023
3.09

finanzen.net News

Datum Titel
08:53 Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
08:45 WDH/ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'
08:44 OTS: die Bayerische / Die Bayerische plant die Übernahme von ...
08:37 ROUNDUP/Noch mehr TV-Abos ab 2027 nötig: Für Fußballfans wird es wohl teuer
08:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt AMS-Osram auf 'Hold' - Ziel auf 8,30 Franken
08:22 Japan schnürt milliardenschweres Konjunkturpaket
08:19 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'
08:17 Aktien Frankfurt Ausblick: 23.000 Punkte in Gefahr - Nvidia nur Strohfeuer
08:03 Deutsche Anleihen weiter kaum bewegt
07:52 Darum legt der Eurokurs zum US-Dollar leicht zu