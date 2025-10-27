GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
17.39CHF
-0.22CHF
-1.25 %
11:51:45
BRXC
29.10.2025 10:53:29
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und Gewinne des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) habe nun zwei Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
16.72 £
Abst. Kursziel*:
19.62%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
16.82 £
Abst. Kursziel aktuell:
18.89%
Analyst Name::
Michael Leuchten
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
