GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und Gewinne des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) habe nun zwei Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.72 £ 		Abst. Kursziel*:
19.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.89%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

