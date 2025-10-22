GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
17.35CHF
-0.06CHF
-0.34 %
09:01:00
BRXC
24.10.2025 08:20:38
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Die Genehmigung für das Mittel Blenrep als nachfolgende Behandlungsoption bei Multiplem Myelom durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sei ermutigend, die dafür in Frage kommende Patientengruppe sei aber wohl kleiner als zunächst gedacht, schrieb Zain Ebrahim in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16.47 £
|
Abst. Kursziel*:
-14.97%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16.16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.37%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
