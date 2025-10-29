Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

18.52
CHF
-0.02
CHF
-0.12 %
10:50:48
BRXC
31.10.2025 09:08:18

GSK Buy

GSK
18.52 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Leuchten berücksichtigte ein starkes drittes Quartal am Freitag in seiner Nachbetrachtung positiv in seinen Schätzungen für den britischen Pharmakonzern. Er fühle sich daher gut mit seiner gegen den Konsens gerichteten Kaufempfehlung, über die viel debattiert worden sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.74 £ 		Abst. Kursziel*:
18.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.87%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse