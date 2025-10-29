GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
18.52CHF
-0.02CHF
-0.12 %
10:50:48
BRXC
31.10.2025 09:08:18
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Leuchten berücksichtigte ein starkes drittes Quartal am Freitag in seiner Nachbetrachtung positiv in seinen Schätzungen für den britischen Pharmakonzern. Er fühle sich daher gut mit seiner gegen den Konsens gerichteten Kaufempfehlung, über die viel debattiert worden sei./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.74 £
|
Abst. Kursziel*:
18.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.87%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
