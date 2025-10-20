GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
16.81CHF
-0.29CHF
-1.67 %
20.10.2025
23.10.2025 06:45:34
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Beim Kerngewinn je Aktie liege er mit seinen Schätzungen etwas über den Konsenserwartungen, schrieb Zain Ebrahim in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Pharmaherstellers für das dritte Quartal. Die von ihm erwartete Bestätigung der Jahresziele sollte die Erwartungen am Markt weitgehend stützen./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16.52 £
|
Abst. Kursziel*:
-15.28%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16.53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.28%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
20.10.25