20.10.2025
23.10.2025 06:45:34

GSK Underweight

GSK
16.81 CHF -1.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Beim Kerngewinn je Aktie liege er mit seinen Schätzungen etwas über den Konsenserwartungen, schrieb Zain Ebrahim in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Pharmaherstellers für das dritte Quartal. Die von ihm erwartete Bestätigung der Jahresziele sollte die Erwartungen am Markt weitgehend stützen./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
16.52 £ 		Abst. Kursziel*:
-15.28%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16.53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.28%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse